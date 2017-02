Tulevased ühendvallad ei mõista valitsuse nimevalikut.

Valitsus otsustas kabinetiistungil, et seitsme liitvalla nimevalikust viis pole sobilikud. Osa vallavanemaid ei ole otsusega päri ja on valmis selle edasi kaebama. "Ollakse solvunud. Alustavale ühendvallale ei ole see hea algus," leiab üks maavalitsusjuht.

Käimasolev haldusreform, kus väiksemad vallad liituvad või liidetakse üheks suureks, toob kohalikku ellu mitmeid muutusi. Üheks muutuseks on uue valla nimi, mis on ühinemisläbirääkimistel tekitanud vaidlusi. Kuid vaidlused on vajalikud, sest tulevane nimi saab valla sümboliks. Kuid nüüd on valitsus viie ühineva valla töö prügikasti visanud ja kohanimenõukogu soovitusel neile ise pannud nime, mis kõikidele kohalikele sugugi ei meeldi.

Jaanuari lõpus otsustas valitsuskabinet seitsme valla kohanimevaidluse. Võru, Lasva ja Sõmerpalu tahtsid nimeks Võhandu valda, aga said Võru; Haljala ja Vihula tahtsid nimeks Lahemaa, aga said Haljala; Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme said Põhjaranniku asemel Toila; Järvakandi ja Kehtna Kehtnakandi asemel Kehtna ning Mõniste, Misso, Varstu, Haanja ja Rõuge Haanjamaa asemel Rõuge valla nime. Mulgi (Abja, Halliste, Karksi vald ja Mõisaküla linn) ja Hiiumaa (Hiiu ja Käina vald) vald said aga oma tahtmise.