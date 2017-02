Laupäeva varahommikul hukkus Lääne-Virumaal põlengus kaks meest. Paraku kehtis äraspidine ütlus: õnnetus ikkagi hüüab tulles. Korter põles juba kolmandat korda ja valla abist ei hoolitud.

Sõmeru vallas Ubja külas seisavad ridamisi Nõukogude ajal ehitatud kahekorruselised paneelmajad. Neist ühe puhul torkab kaugelt silma, et ühes esimese korruse korteris oli põleng. Klaasid on eest ära ja seingi mustjas. Päästeameti teates seisis, et laupäeva hommikul kell 8.10 teatati tulekahjust. Kustutustööde käigus välja toodud 50- aastast ja 68- aastast meest meedikutel päästa ei õnnestunud.

Pühapäeva pärastlõunal avaneb korteris imelik pilt – osa tubasid on täiesti tühjad, vaid ühes ruumis on põrandal hunnikus pahna ning veidi kaugemal voodi. Kohalikega vesteldes tuleb välja, et korter oli tegelikult juba pikemat aega elamiskõlbmatu. "See põles paar aastat tagasi ja alles paar nädalat tagasi ka. Ma veel ütlesin oma naisele, et kolm on kohtuseadus… Kahjuks ongi," ohkab üks külamees.