Erakondade värskes reitingus toimunud Reformierakonna hüppeline tõus 20lt protsendilt 25le kajastab küll uue juhi astumist partei etteotsa, kuid ei näita mitte niivõrd toetust Hanno Pevkurile, kuivõrd annab hoopis hinnangu Kristen Michali ja Co võimult eemale tõrjumisele.

Keskerakonna 31-protsendiline reiting püsib avansina. Seni on õhus veel positiivne ootus olukorras, kus Edgar Savisaar on kukutatud ning Jüri Ratas puhta lehena alustamas. Reiting on kõrge, sest Ratasel pole veel ämbreid olnud, kuid samas pole ta ka ühegi õnnestumisega silma paistnud. Kui tegusid ei järgne, siis küllap ka reiting kukkuma hakkab: kui majanduskasvu ei tule ja inflatsioon teeb oma tööd ning näiteks lubatud tasuta ühistranspordi asemel bussipiletid hoopis kallinevad kütuseaktsiisi kergitamise tõttu.

Sotside reitingu järsk langus 15lt protsendilt 10le on aga Jevgeni Ossinovski elevandina portselanipoes käitumise otsene tagajärg: valitsusel, kes õlle hinna kallale läheb, ei saa hästi minna. Rahvas ei andesta valitsuse käe oma rahakotti ajamist, olgu siis tegu õlle hinna või pensionisüsteemi järjekordse segipaiskamisega. Sotsid ise peavad reitingu languse põhjustajaks alkoholitootjate survet. Sarnase põhjendusega tuli veidi varem välja ka Keskerakonna majandusminister Kadri Simson, kui oli sunnitud nentima, et uuest aastast ei saagi sisse viia erakonna üht peamist valimislubadust tasuta maakondlikku ühistransporti – maavanemate soovimatuse tõttu. Imperialismi sepitsused ja kahjurite sabotaaž pole jäänud mitte nõukaaega, kui poliitikuil on vaja leida põhjendusi oma viltuvedamistele.

Kõva sõna on öelnud Urmas Reinsalu, kui võrdles Ossinovski alkoholivastast võitlust Eestis islamivabariigi kehtestamisega. Samas Reinsalu enda võitlus karistuste pideva karmistamise ja võimalikult paljude vangipistmise eest pole seni aidanud IRLi reitingul kosuda. Langus kaheksalt protsendilt kuueni paneb valija hoolega mõtlema, kas ikka tasub oma ainukest häält autsaideri peale raisata, kui väsinud erakond ei pruugigi valimiskünnist ületada.

Olukord, kus kolmest valitsusparteist kaks on luuserid, ei mõju lõppkokkuvõttes hästi ka kogu valitsuse tervisele. Seni saab Keskerakond veel särada sotside ja IRLi nigela seisu taustal, kuid varsti hakkab valija ka Rataselt tegusid nõudma.