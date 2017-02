Juba tükk aega enne vabariigi aastapäeva antakse meedias aimu, milliseid hõrgutavaid suupisteid kavatsetakse üritusel pakkuda. Vastuvõtule kutsutakse inimesi, kelle töö on kiitmist väärt, kuid kaugeltki kõik tublid inimesed ei pääse elu jooksul sinna, nii et tegemist on loteriiga nagu ikka.

On tore, et parimaid esile tõstetakse - glamuurne üritus ongi autasu. Samas kutsub president sinna palju kõrgeid riigiametnikke, sealhulgas riigikogu liikmed ja seda igal aastapäeval uuesti! Kas see on tõesti seadustesse kirjutatud, et president on kohustatud aastapäevale kogu riigikogu kutsuma?

Riigiametnikke võiks kutsuda oma vastuvõtule nende otsesed ülemused, neil võiksid olla koosolemised oma ametkonnaga, näiteks majandusminister korraldab peo oma ministeeriumis. Praegusel kombel teenib presidendi vastuvõtt kahte ülesannet - riigi parimate esiletõstmist ja muidumeestena osaleb kindel protsent riigiametnikke. Aga kus siis mittekutsutud aastapäeva tähistavad?

Juba 10 aastat pole vastuvõtt enam riigipoolse au osutamine parimatele, vaid ametipositsiooniga kaasnevate võimaluste ja soosingus olemise või mitteolemise eksponeerimine. Inga Raitar arvutas mullu, et jämedalt arvutades kolmveerand riigi kulul pidutsema kutsututest elab ka ülejäänud 364 päeva aastas riigi maksurahast. Miks riigipea peab oma riigi sünnipäeval oluliseks kostitada riigi kulul ennekõike neid, kes nagunii riigipotist söövad?

Minu ettepanek on küll, et vastuvõtule kutsutaks vaid esiletõstmist väärivad inimesed, ametkonnad tähistagu aastapäeva aga omaette. Või hoopis teha üldrahvalik pidu? Aga kuidas?