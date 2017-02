Ühiskonna ootustele vastavale poliitikale üleminekuks on lootus olemas, sest Reformierakonnal oli õnnestunud viimasel kümnel aastal uuenduste otsingud Edgar Savisaarega hirmutades osavalt paralüseerida. Reformierakond ei saanud vist arugi, et koos Savisaarega langeb ka nende võimalus ühiskonnale oma kitsastele grupihuvidele orienteeritud poliitikat peale suruda.

Kümned tuhanded pettunud eestlased on hääletanud jalgadega ja otsivad välismaal inimväärset elu. Paljud inimesed kodumaal kaotasid tulevikuusu ning muutusid kõige suhtes ükskõikseks ja passiivseks. Seda tõendab kõige paremini üldine kergendustunne ja ootusärev õhin, millega võeti vastu puhkenud valitsuskriis. Silmnähtav on lootus, et lõpuks ometi hakatakse Toompeal tegelikele ühiskonna arenguprobleemidele lahendusi otsima. Stagnatsiooni peenhäälestamisest oli ühiskonna enamusel selgelt kõrini.

Eesti majanduse areng ja kasv on takerdunud ega suuda inimestele väärilist tööd ja teenistust pakkuda. Ühiskonnas puudub sidusus, koostöö asemel valitseb egoism ja haiglane üksteisele ärapanemine. Ennastimetlevate võimurite õõnes võltsoptimistlik jutt suurest edust ja heaolust murendas inimeste usalduse valitsuse suhtes. Ebausaldusväärse valitsuse järjest intensiivsem sõjaohuga hirmutamine tõi rahva ühtsustunde kasvu asemel kaasa inimeste süveneva ebakindluse tuleviku suhtes.

Uuele poliitikale üleminek ei kujune aga lihtsaks. Väheusutav, et oluliseks piduriks kujuneb hirmutamine vasakpöördega – riigikogus ei ole ainsatki vasakpoolset erakonda ja ainsaks vasakpoolsuse märgiks võib Eestis pidada Reformierakonna osalusel toimunud vikerkaarelipu lehvitamist.

Reaalne oht kaasaegsele euroopalikule poliitikale võib tuleneda hoopiski ettevõtjatelt, kes on kinni stagnatsiooni viinud ajast ja arust mõttemallides. Sajandivanuse röövkapitalismi mudeli ostsid ju Reformierakonnalt triviaalse ühiskonnakäsitlusega ettevõtjad. Kas ettevõtjate enamik on viimase 15 aasta jooksul aru saanud ühiskondlikust hädavajadusest üle minna sotsiaalsele turumajandusele, et kindlustada ettevõtluse jätkusuutlik varustamine kõrgelt kvalifitseeritud motiveeritud ja lojaalsete eestimaiste töötajatega? Valitsusevahetust saatnud sõnavõtud selleks paraku lootust ei anna.

Ettevõtluse roll

Ettevõtluse toimimine ja areng toetub peamises osas avaliku sektori, st ühiskonna poolt ühiselt loodud väärtustele: hariduslikule, teaduslikule, tervishoiualasele, õiguslikule, administratiivsele ja transpordi infrastruktuurile. Ettevõtlus toetub inimestele, kellele hariduse andmiseks, tervisekaitse (töövõime) kindlustamiseks ja lõpuks väärika vananemise võimaluse andmiseks teeb kogu ühiskond suuri kulutusi. Ka riigi sise- ja eriti väliskaitse kulud teenivad põhiosas ettevõtluse huve.

Ettevõtjate otsiv vaim, initsiatiiv ja organiseerimisvõime vajalike kaupade ja teenuste pakkumisel jookseb tühja ja kängub viletsa ühiskondliku infrastruktuuri tingimustes. Seetõttu on kõrgeltarenenud hästitoimiv kõigist aspektidest tasakaalustatud ühiskondlik infrastruktuur ettevõtluse eduka arengu, sh kasumlikkuse kasvu tähtsaimaks eeltingimuseks. Euroopa kõrgeltarenenud maad (vaadakem oma naabreid Soomet, Rootsit, Taanit kui väikeriike) on selle kinnituseks.

Loomulikult lasub ettevõtlusel eelnevast tulenevalt ka peamine vastutus ühiskondliku infrastruktuuri arengu tagamisel. Eesti arengu, sh majanduskasvu takerdumise põhjusi otsides peaksid ettevõtjad kõigepealt peeglisse vaatama ja küsima: kas mina isiklikult ja kõik ettevõtjad koos oleme ikka täie vastutustundega ja panusega tegutsenud Eesti ühiskonna arendamiseks?

Loomulikult on enamik eestimaalastest veel läbi imbunud nõukaaja pärandatud kitsarinnalisest egoismist ja vastutustundetusest ühiskonna suhtes. Turul edu saavutamiseks pidevalt uusi lahendusi otsima sunnitud ettevõtjatest peaks aga eelkõige kujunema ühiskonna eliit, kes mõistavad kõigi ühiskondlike struktuuride vastutustundliku koostöö tähtsust edu saavutamiseks.

Ühelt poolt peaks ettevõtjad nõudma kõigilt ühiskonnaliikmeilt (mitte ainult oma töötajailt, vaid ka poliitikutelt, ametnikelt, õpetajatelt, arstidelt jt) arenguks vajalikku vastutustunnet ülesannete täitmisel ning teisalt ilmutama omapoolset valmidust panustada tasakaalustatud ühiskonna arengusse.

Ettevõtjad ja poliitika

Uut valitsuskoalitsiooni püüavad ettevõtjad „nõustada“ nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Üldpilt on masendav: nõukaaegne jutt väärtusi loovatest turuettevõtetest ja väärtusi „ümberjagavatest“ õpetajatest, arstidest, politseinikest jt avaliku sektori töötajaist (Stalin nimetas neid otse „mittetootlikuks“ sektoriks).

Ettevõtlusele soodsate tingimuste loomist ei käsitleta ühiskondliku infrastruktuuri arendamisena, vaid ettevõtjate loodud väärtuste raiskamisena. Mitte ainult poepidajal ja matusekorraldajal, vaid ka innovaatiliste nutividinate pakkujal ei ole põhjust end väärtuse loojana õpetajast ja arstist tähtsamaks pidada.

Väidetavat vasakpööret tegevale koalitsioonile püütakse peale suruda senisest veelgi hullemat hetkekasule suunatud majanduspoliitikat, mis vastandab majanduse otseselt ühiskonnale ja nõrgestab jätkuvalt majanduse ühiskondlikku arengubaasi.

Asjaolu, et ettevõtjate enamik ei mõista pensioniteks eraldatava sotsiaalmaksu ühiskondlikku vajadust on kurb, aga siiski hädapärast mõistetav. Protestida aga sotsiaalmaksu (kuritegeliku) langetamise kava peatamise vastu tingimustes, kus Eesti tervishoid käriseb igast otsast, iseloomustab küll täielikku vaimuvaesust – terve inimene on ju vajalik tööjõud, mille defitsiiti pidevalt kurdetakse.

Tööturule jõuab Eesti taasiseseisvuse järel sündinud ja hariduse saanud põlvkond, aga ettevõtlust takistavat ikka ja endiselt kvalifitseeritud tööjõu puudus. Ettevõtjad ei tegele aga meie kutse- ja kõrgharidussüsteemi puudustega, vaid nõuavad sissetoodava välistööjõu koguselt ja palgatasemelt piirangute mahavõtmist.

Loomulikult ei soovi ettevõtjad tööjõudefitsiidi üle kurtes arutada poliitikute ja kogu ühiskonnaga, miks kümned tuhanded eestlased välismaal tööd leiavad, aga Eestis ei leia.

Ettevõtete kasumit ei tohtivat mingil juhul maksustada, nüüd soovitatakse „arenguimpulsi“ andmiseks ka dividendid maksust vabastada: ettevõtjaid ei paista huvitavat, mille arvel siis neile endile vajalikku ühiskondlikku infrastruktuuri (nt haridussüsteemi) arendada.

Loomulikult leierdatakse jälle vajadusest kõik riigiettevõtted erastada (monopoolse kasumi kasseerimine looks mõnele õnnelikule erastajale mõnusa äraolemise) või vähemalt börsile viia (monopoolse kasumi kasseerimise kaudne variant).