Rail Balticu (RB) vastastel on kulunud palju auru selleks, et tuua esile selle kitsaskohad nii trassivalikus kui kasumilikkuses. Mõistagi on RB eestvedajad andnud argumentidele vastuseid, mis peaksid kõik kahtlused kummutama. Kuid nüüd, kus Balti riikide peaministrid on projektile andnud lubaduse selle elluviimiseks, kuuleb mitmel puhul, et projekt võib minna oodatust kallimaks. Puuduvat garantii, et Euroopa Liit toetab RBd määral, millest seni on räägitud. Seda on mõista andnud nii peaminister Jüri Ratas, majandusminister Kadri Simson kui ka eurosaadik Indrek Tarand.

Praegu arvestavad Balti riigid, et Euroopa toetab projekti 81 protsendi ulatuses. Eestile tähendaks see 1,3 miljardit ehk riigikassast tuleks omalt poolt välja võtta 250 miljonit. Ebaselgus puudutab rahastust, mis algaks 2021. aastast.

Rahva jaoks pannakse seeme juba varakult mulda ja poliitikud ehitavad endale pehmet maandumispaika hetkeks, mil selgub, et meie omaosalus on kasvanud mitmekordselt – kuni 574 miljoni, nagu on spekuleerinud endine majandusminister Kristen Michal.