Täna salvestati telemajas ära "Eesti laulu" teine poolfinaal. Teleekraanile jõuab see juba 18. veebruaril. Piilu galeriist, kes teises poolfinaalis võistlustulle astuvad ning millised näevad välja lavaesitused.

Laupäeva hommikul vallutab teise poolfinaali salvestusproovis lava esimesena imeline Kerli, kes tänavu võistleb looga „Spirit Animal“. Enne proovi hõljub Kerli telemaja koridorides ringi hõbedases läikivas lavakostüümis ning näeb välja nagu lumehelbeke. Lavakujundus läheb kostüümiga sama joont – valge, helge, pisut justkui talvine. „Eesti laulu“ tegevprodutsent Ermo Säks sõnab, et teise poolfinaali üks keerukamaid lavakujundusi ja etteasteid ongi Kerlil. Kõiv näeb välja nagu imeilus jääkuninganna. Käivad kuuldused, et Kerli tuli salvestama lausa haigena. „Kas siin lava peal on ka mingi muusika? Mul ongi üks klapp ära, ma lihtsalt ei adu,“ on Kerli proovis mures. „Pane lavale muusikat ja kõike, kogu asja kõvemaks,“ palub ta. Kolmanda korraga tunduvad kõik asjad sujuvat ja proov saab kenasti purki. „Aitäh, tehtud, vahetame lava!“

Kui Kerli lumehelbed lavalt kokku pühitud, saab võimaluse prooviks Daniel Levi. Nende lavashow teevad ära neoonkiired, mis pimedal laval veiklevad. Laura ja Koit, kes ühendasid jõud looks „Verona“, hoiavad samuti oma lavaesituse üsna minimalistliku, kuid väga stiilse. Enne, kui Koit ja Laura oma etteastet muusikaga läbi hakkavad tegema, soojendavad nad laval oma häält, lauldes a capella ja peab tunnistama, et see kõlab nii kaunilt, et nende esitus võikski ilma taustamuusikata kõlada. Lisaks „Verona“ laulmisele, kõlab Laura suust veel igasugu põnevat repertuaari ja ka niisama kõiksugu erinevaid häälitsusi. Igav neil kahel laval ei hakka, isegi pausi ajal.

Ian Karell, kes astub lavale ansambliga Close To Infinity, laulab laval Eestisse tulemise raskustest. Mees on pärit Ameerikas ja Maarjamaal elanud kaheksa aastat. Nüüd on ta poolfinaalis ning annab oma loo „Sounds Like Home“ kaudu meilegi aimu, kui kerge või raske tema teekond siia oli. Lauljatar Angeelia on endaga koostööd tegema meelitanud Andres Kõpperi, artistinimega NOËP. Heledas kleidis laval hõljuv Angeelia jätab oma lugu „We Ride With Our Flow“ äärmiselt ingelliku mulje.

Proovi vaadates tunduvad paljud asjad täisti ebaloogilised. Näiteks Liis lemsalu räägib mikrofoni ja küsib, kuidas keegi mingit kohta laulab. Mingit vastust talle aga ei tule ja nii jääb mulje, nagu räägiks ta omaette. muidugi on tal tegelikult kõrvamonitor, mille kaudu ta kuuleb, kuidas taustalauljad vastavad. Tänavune „Eesti laul“ on täis superstaare. näiteks läheb võistlustulle kaks saate „Eesti otsib superstaari“ võitjat – Liis Lemsalu ja Rasmus Rändvee. Rasmus esitab lugu „This Love“. Kui varem oli Rasmus seotud bändiga Facelift Deer, siis tänaseks on nende teed lahku läinud. Sel lihtsal põhjusel, et bändiliikmed läksid lihtsalt erinevatesse maailma otstesse õppima. Proovipäeva lõpetab ansambel Antsud, kes toovad lavale vihma.