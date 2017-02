Tänavu saab 35 aastat 80ndate menubändi Mahavok asutamisest ning ansambli juhi Heini Vaikmaa sõnul võttis ansambel sel puhul nõuks tulla lagedale ka uue albumiga, mis peaks valmima maikuus.

Helilooja Heini Vaikmaa märgib, et kuigi ta on viimasel ajal kirjutanud enamjaolt instrumentaalmuusikat, on tal nüüd kavas naasta vanade liistude juurde ja minna külaskäigule 80ndatesse.

Vasakult: Mahavoki laulja Anet Vaikmaa, klahvpillimängija Kalev Aas, basskitarrist Raul Arras ja kitarrist-klahvpillimängija Heini Vaikmaa. (Erakogu)

Juba on avaldatud plaadi esimene singel "Liiga palju", mis kõlas esimest korda 12. jaanuaril telesaates „Hommik Anuga“. Läinud nädalast saab laulu kuulata ka Youtube’is. Esitajaks on Heini Vaikmaa tütar Anet, kes on bändi solistina võtnud teatepulga üle Kare Kauksilt.

Albumil, kust leiab nii vokaal- kui ka instrumentaalpalasid, võivad kaasa teha ka teised solistid. Praeguseks on kampa löönud Marten Kuningas.

Mahavoki solist Anet Vaikmaa (Mati Hiis)

Poprokiansambel Mahavok astus esimest korda lavale 1982. aastal koos legendaarse Radariga praeguses Tallinna ülikoolis.