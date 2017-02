Võid tunda, et kõigil teistel on kõik olemas, aga sul ei ole midagi − sina oled ainus, kes kannatab. Ei tasu olla nii kriitiline või nõudlik. Igaühel on midagi, mille üle uhke olla, seega ära ürita praegu ehtida end asjadega, mida sul ei ole, vaata parem, mis juba olemas on ning ole õnnelik ka selle üle!

Õnn jõudis sinu õuele, seega saavutad suhteliselt kõike, mida soovid. Kaotada ei ole midagi, kui väljendad oma soove selgesõnaliselt. Küll aga tuleb sul kõike teha ausalt. Unusta teiste petmine enda eesmärkide nimel, ka väiksed valged valed, sest praegune periood muudab salatsemise pea võimatuks.

KAKSIKUD

Sinu elu peaks olema järgneval perioodil edukas ja õnnelik ning leidub palju hetki, mille üle saad ja peadki uhke olema. Looda vaid parimat ning see saab tõeks, kuid ära löö nina väga püsti – liigne uhkus võib mõjuda vastupidiselt ja tekitada ebavajalikku kadedust enda ümber.

VÄHK

Õhulossid lagunevad ning ees ootab maapind. Ehk olekski parem, kui pööraksid rohkem tähelepanu reaalsele elule ja väldiksid pea pilvedes elamist. Unistamisest loobuda ei tohi, kuid selle kõrval ei tasu päris elu unustada. Tundub, justkui kõik, mida teeksid, kipub vaidluste suunas, seega ürita tuju kontrolli all hoida ja ära võta teiste öeldut nii südamesse.

LÕVI

Mida külvad, seda lõikad − kas soovisid ikka seda, mida südames tahtsid või olid isekas ja pinnapealne? Kuhu pilk on suunatud, mõjutab meie elu. Millele keskendud sina? Sul on võimalus nutta taga kõiki ja kõike, aga on suurem võimalus vaadata sinna, kuhu sa pole seni vaadanud.

NEITSI

Eelistad hoida omaette, et saada selgust iseendas. Väikesed jalutuskäigud või õhtu meeldiva muusika seltsis aitavad sul maha rahuneda ja mõista, mis on see, mida peaksid praegu tegema. Ära muretse teiste, vaid iseenda pärast.

KAALUD

Tahad jätkuvalt panna vastu muutustele, ent võta silme eest side: vana on ammu selja taga ning uus saabunud. Kui suudad seda näha, pöörad ebaõnne õnneks ning leiad end positiivsest keskkonnast, kus tehtu kannab vilja ning unistused ei ole enam unistused. Tee on vaba, astu see samm, mitte ära saboteeri ennast!

SKORPION

Tavaelus sujub paremini erinevate lahenduste leidmine – ehk tead ühtäkki ka lahendust millelegi, mille varasemalt kõrvale heitsid, kuid mille nüüd paremini ära suudad lahendada. Lase end kanda igapäevaelu lihtsatest asjadest ja ära muretse üleliia: väikesed asjad viivad sageli suurte asjadeni. Ela hetkes, nagu öeldakse. Tegele väikeste asjadega ning neist saavad suured.

AMBUR

Keda võtta, keda jätta, keda usaldada, kellele suu puhtaks rääkida? Sa ei pea olema kõigi jaoks alati olemas ja jooksma kohale, kui teised kutsuvad, kuid ka liigne eraklikkus rusub üldist heaolu. Ümbritse end inimestega, kelle seltsis tahaksid veeta ka ülejäänud elu ning märkad, kuidas pisikesed olmeprobleemid tasapisi kaduma hakkavad.

KALJUKITS

Võid nüüd kohtuda kellegagi, keda ei ole ammu näinud, ent kes toob sinu ellu uued tuuled. Oled ka tavapärasest rohkem peomeeleolus, seega kasuta ära võimalust ja saa kokku nendega, kellega kohtumist oled edasi lükanud. Sinus pulbitsev energia on hea võimalus arendada edasi sõprussuhteid, luua uusi ning võtta viimast kõigest, mida pakutakse.

VEEVALAJA

Meie elu koosneb tsüklitest – üks lõpeb, teine algab, misjärel saabub taas lõpp. Uus on sinu jaoks vaid sammu kaugusel, ent vanal on veel üht-teist õpetada. Elu sinu ümber on muutunud, kuid üritad sellele igati vastu panna. Mida rohkem oled valmis oma elu muutma ja vähem vastu paned ning üritad kõike kontrollida, seda parem sinu enesetundele ja arengule.

KALAD