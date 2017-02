“Lapsena ei osanud üldse seda hinnata. Tahtsin sinna, kus on neoontuled ja elu käib. Aga mida rohkem ma seda sain, sain aru, et need ei ole päris asjad,” kirjeldab naine lapsepõlve unistusi ja reaalsust.

Kui nüüd on naise prioriteedid loodus, pere ja eneseväärikus, siis kõige enam on ta pettunud armastuses. “Pettunud olen selle, kui armastus ei ole kõige olulisem. Kui kõige olulisem on raha, sull ja feim,” selgiab ta.

Ka Kerli on sulli ja feimi päriselt tundnud. “Alguses jah. Võib-olla see ei ole suure maa mastaapides, aga kui sa oled kuskilt Elvast pärit ja sul tuleb 50000 dollarit avanssi, siis sa lähed ja ostad omale mingi kuue tonnise mobiili,” meenutab Kerli, kuidas asjad tol ajal tema elus käisid.

“Enam ei huvita need materiaalsed väärtused, ega mul näpud põhjas ei ole, aga ei huvita asjad,” on Kerli tänaseks oma mõtlemist muutnud.

Kuidas aga jõuda nii kaugele, nagu Kerli seda tegi?

“Kõige olulisem on mõtlemine. Kui sa oled limiteeritud mõtlemisega, siis seal ongi sinu lagi,” selgitab ta, lisaded “Kui keegi tuleb sulle ütlema, et siin on lagi ja piir, siis tuleb nendele inimestele öelda, et siin on sinu lagi ja piir.”

Seda Kerli ka tegi. Ja mis kõige peamine – ta ei andnud alla. “Võidab see, kes alla ei anna!” sõnab ta. “Mul oli ka pikki aastaid, kui mitte midagi ei olnud, keegi ei uskunud. Tegin suurele plaadifirmale plaadi ja firma ütles, et me ei kuule seal singlit ja siis see plaat istus kolm aastat riiulis,” meenutab Kerli, et emagi helistas, ja kutsus tagasi koju, kuid naine ei jätnud jonni.