Kui teed pingelist vaimset tööd, siis täna peaksid oma ajule kindlasti rohkem puhkust andma. Samuti tuleks ennast mingil viisil ka füüsiliselt koormata. Kui mõte on jookse, jookse või võimle mõte käima!

Sinu suhe kellegiga võib minna keeruliseks - eriti kui teie vahel juba ennem mingeid pingeid on olnud. Samas sobib päev probleemide süvaanalüüsiks ja looduses jalutamiseks.

Kaksikud

Kuu liigub Kaksikutes ja läheb õhtusel ajal opositsiooni Saturniga. Päev ei soosi uusi algusi, pigem tuleks proovida lõpetada kõik poolikud ettevõtmised. Õhtusel ajal võid olla ülitundlik külma ja niiskuse suhtes.

Vähk

Kalleid asju pole soovitav osta. Või kui see on tingimata vajalik, siis kontrolli kindlasti seadmete tehnilist korrasolekut ja muid kvaliteediga seotud näitajaid. Ka võlad-laenud pole soovitavad.

Lõvi

Kaevad enda mälestustes ning leiad sealt ehk tunde, mis sind praeguses hetkes edasi aitab. Seega möödub päev minevikumeenutuste ja tulevikuplaanide kummalises segunemises.

Neitsi

Oled teiste inimeste mõju suhtes liiga tundlik – ka kõige süütumad laused võivad sinus tekitada solvumistunde. Samas oled sa hea psühholoog ja näed inimeste varjatud motiive.

Kaalud

Sinu vastas olevad jõud on tugevad ja püüavad sind kuidagi mõjutada. Kui oleksid enesekindlam, siis oleksid ka teised sinu suhtes diplomaatilisemad. Sa ei pea kõigile meeldima!

Skorpion

Ühelt poolt ründavad sind olmelised pisiasjad ja tüütud kohustused, teisalt tunned et oled sisemiselt täiesti vaba. Kerge sisemine rahutus võib siiski olla – aga see kõik soosib loovust ja fantaasiat.

Ambur

Partnerlus kui selline on täna oluline, ent eriti just õhtupoolsel ajal võib selles liinis takistusi või viivitusi ette tulla. Seega pead olema kannatlik ja mitte kiirustama.

Kaljukits

Sinu liigtõsine olek rikub nii mõnegi ilusa hetke - siin on mõeldud eelkõige isikliku eluga seotud aspekte. Püüa olla objektiivsem ja ära sõltu niipalju oma varasematest eelarvamustest!

Veevalaja

Paljusid asju on nüüd kergem teha. Ka on su tegevus hetkel produktiivne ja viljakas, kuna oled positiivselt enesekindel. Armuasjus on samuti edenemist loota. Ka äri ja tööasjade liinis peaksid asjad sujuma.

Kalad