Kaksikud

Võimalik, et täna sunnitakse sind olema konkreetsem ja valima kindel pool – sa ei saa istuda kahel toolil korraga. Päev soosib tööriistade ja üldse lihtsamate asjade ostmist. Keerukat tehnikat ei maksa soetada.

Vähk

Kuu jõuab kell 9.03 Vähki ning moodustab päeva teises pooles kvadraadi sõjaka Marsiga. Seega võid just õhtul sattuda kellegiga emotsionaalsesse sõnavahetusse. Koduses majapidamises ettevaatust tule ja terariistadega!

Lõvi

Päikese ja Jupiteri lähenev trigoon muudab järgmised kümme päeva sinu jaoks üsna võimalusterohkeks – eriti just suhete ja partnerlusega seonduva. Samas on kerge oht liialdada ja olla pealetükkiv.

Neitsi

Täna ära tee uusi plaane, vaid keskendudu oma vanade plaanide võimalikele nõrkadele külgedele. Samas ei tohiks sa üle mõelda, vaid jääma rahuliku ja tasakaaluka mõttekäigu juurde.

Kaalud

Hoidu närvilise bossi silme alla sattumast. Küll aga võiksid ette võtta midagi erilist, müstilist või veidrat – siiski mitte midagi sellist, kus võid end vigastada. Ettevaatust ka loomadega!

Skorpion

Planeetide seis võib sind panna palavikuliselt tegutsema. Jälgi vaid seda, et sa üle ei pingutaks. Suur rabelemine ja tühikargamine võib lõppeda ka traumaga.

Ambur

Sinus on niipalju tundeid, et need ei taha sinusse ära mahtuda. Halvimal juhul võid mõne rumala tembuga hakkama saada. Parimal juhul koged huvitavat emotsionaalset fiilingut.

Kaljukits

Eriti just päeva teises pooles võib sul kellegiga ütlemiseks minna. Ka võib lähisuhetes pingeline moment tekkida – seega peaksid olema võimalikult taktitundeline.

Veevalaja

Oled enesetõestamise ja vaidlemise meeleolus. Kui sa endale sõprade hulgast ohvrit ei leia, oled valmis ka võhivõõraga vaidlema. Kuid pea sul lõikab ja mõte on väle kui noor loom.

Kalad