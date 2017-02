Peale tööpäeva lõppu tunned vajadust täiel rinnal lõõgastuda. Seetõttu võid õhtul minna kuskile klubisse-baari ja end lõdvaks lasta. See võib lõppeda aga sellega, et minetad mõõdutunde ja võid sattuda jamadesse.

Kuu liigub su kodu, perekonna ja elamistingimuste solaarsektoris (Lõvis) – ehk siis seal, kus asub su sisemine vundament ja turvatunne. Just need teemad võivad täna olla sinu jaoks olulisemad.

Kaksikud

Täna vajad sa kindlasti muljeid – ja mida erilisemad need on, seda parem. Vajad vaimutoitu rohkem kui füüsilist toitu. Seega mine õhtul kuhugi, kus toimuks huvitavaid ja põnevaid asju.

Vähk

Lähenev täiskuu muudab sind (üli)tundlikuks. Seega võib su alateadvus sulle millestki olulisest märku anda. Näed ehk tähendusrikast unenägu või koged midagi endetaolist.

Lõvi

Lõvis oleva täiskuu mõjul võib hoogu juurde saada mõni arusaamatus või pikalt tuha all hõõgunud konflikt, mille põhjuseks on liiga vabaks lastud emotsioonid. Ära võta kõike liiga isiklikult! Ka kipud liialdama söögi-joogiga.

Neitsi

Peaksid olema valmis selleks, et keegi tulistab sinu pihta kriitikanoole. Eriti siis, kui su töödes esineb puudusi. Aeg ongi sobiv selleks, et ise leida oma tegemistes üles keti kõige nõrgem lüli.

Kaalud

Täna võiksid keskenduda oma soovidele ja unistustele – mida su hing ihaldab, kuidas sa kujutad ette oma kaugemat ja ka lähemat tulevikku? Visualiseeri oma pilt tulevikust!

Skorpion

Kas kodu on su kindlus? See võib ju nii olla, aga kui oled liiga kodu küljes kinni, siis piirab see sinu silmaringi ja arenguvõimalusi. Kutsu täna endale külla mõni veider tüüp!

Ambur

Päev möödub hoogsas võnkes – kuid see sulle täitsa meeldib. Tunned, et elu liigub. Ka võid tulla väga omapärase mõtte peale. Kuid riskide võtmisega tasuks olla äärmiselt ettevaatlik!

Kaljukits

Sobiv päev suurpuhastuse läbiviimiseks, millegi parandamiseks, uuendamiseks, puhastamiseks. Ka suhete tasandil on nüüd võimalik kedagi sootuks uues valguses näha ja teda paremini mõista.

Veevalaja

Suhete tasandil on palju sellist, mis sind inspireerib ja uusi mõtteid tekitab. Keegi võib öelda midagi, mis paneb sind asju hoopis uues valguses nägema. Seega vaata oma plaanid uuesti üle.

Kalad