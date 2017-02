Kaksikud

Kui oled koos perekonna või lähedastega, peaksid jälgima, et teievahel ei oleks midagi sellist, mida võib valesti tõlgendada. Ausus ja siirus eelkõige!

Vähk

Su sõnaline tundlikkus on suur, mistõttu oled edukas kunstilisel sõnaseadmisel – kirjuta oma kallimale näiteks luuletus! Samas võid olla ülitundlik nii ravimite kui alkoholi suhtes.

Lõvi

Soovid teistele meeldida. Ning oma hea maine säilitamise nimel oled valmis ka kõvasti vaeva nägema. Kui keegi sulle komplimendi teeb, oled valmis sellele inimesele kõik andestama.

Neitsi

Kuu liigub Neitsi märgis. Kasuta tänast päeva selleks, et koristada kodust majapidamist. Samas on päev soodne ka selleks, et rääkida oma lähedastega südamest südamesse

Kaalud

Keegi üritab sulle läheneda, kuid sina ei saa antud signaalist õigesti aru. Veelgi hullem - tõlgendad seda valesti. Ka psühholoogilises plaanis võid olla kuidagi rahutu.

Skorpion

Tasuks olla tähelepanelik nii oma raha ja asjade suhtes kui ka tähtsatele paberitele alla kirjutades. Võid hajameelsusest midagi olulist märkamata jätta. Info, mis sinuni jõuab, võib olla moonutatud.

Ambur

Võid endale probleeme juurde luua, kui sa asju piisavalt läbi ei mõtle ja lähed „mütsiga lööma“. Ka sinu varanatuke võib hetkel olla mõne kurikaela huviorbiidis. Korista parem oma tuba ära!

Kaljukits

Kas mul on piisavalt ressursse, et saada kõik soovitu? Mis on mulle tegelikult tähtis? Mis on see, ilma milleta ma elada ei saa? Sellised küsimused kipuvad esile kerkima.

Veevalaja

Raha ja äriasjade suhtes võid nüüd oma võimeid ja võimalusi üle hinnata. Sul võib tekkida tunne, et kõik on kõige paremas korras, kuid tegelikult on sul midagi kahe silma vahele jäänud.

Kalad