Pariisis Louvre’i muuseumis matšeeterünnaku korraldanud mehe isa väidab, et ta poeg ei ole terrorist.

Egiptuse erukindral Reda al-Hamamy kinnitab, et tema poeg ei ole terrorist, vaid "lihtne poiss“, vahendas BBC. Isa ütles Reutersile, et poeg ei ole radikaliseerunud ning teda terrorismiga seostada on mõttetu.

29aastane egiptlane Abdullah Reda al-Hamamy ründas reedel Louvre’is sõdureid matšeetega, karjudes "Allahu Akbar“, mille peale sõdurid tulistasid teda kõhtu. Mees viidi kriitilises seisundis haiglasse, kus tema olukord on paranenud. Mees ei ole aga veel suhtlemisvõimeline ning seepärast ei ole teda veel küsitletud.

Abdullah saabus Pariisi 26. jaanuaril Dubaist turistiviisaga. Politsei püüab kindlaks teha, kas ta tegutses üksinda.