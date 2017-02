Kogu Ukraina ootab telefonikõnet USA presidendi Donald Trumpi ja Petro Porošenko vahel, ütles Eesti suursaadik Ukrainas Gert Antsu, kes ei osanud hinnata, miks sõjategevus Ukrainas uuesti puhkes.

"Raske on öelda, kuidas see täpselt aktiviseerus. Loomulikult Kiievis leitakse, et see on osa Venemaa ja nende poolt toetatud separatistide agressioonist Ukraina vastu ja nende vaenutegevus on lihtsalt taas hoogustunud. Kasvõi selleks, et jätta ametisse astunud president [Donald] Trumpile suuremat muljet ja samuti võidelda endale välja paremaid positsioone omavahelisteks läbirääkimisteks," vahendas ERRi uudisteportaal Antsu intervjuud "Aktuaalsele kaamerale".

USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Petro Porošenko telefonivestlusest rääkides ütles Antsu, et see peaks toimuma meie aja järgi veidi enne südaööd.