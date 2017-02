"Sotsiaaldemokraatide puhul võis arvata, et nagu juba "Švejkis" öeldi, et kes õllehinda tõstab, sellel hästi ei lähe," ütles Turu-uuringute ASi uuringujuht Juhan Kivirähk. "Ma eseenesest igati toetan Ossinovski (Jevgeni Ossinovski - toim) algatusi, aga neid peaks tegema läbimõeldumalt, ühiskonnaga rohkem läbi rääkima, mitte oma positsioonilt."

Võrreldes detsembriga kasvas jaanuaris kõige rohkem Reformierakonna ja vähenes Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus, nii selgus täna avaldatud Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest. Kõige populaarsem erakond on Keskerakond.

"Põhimõtteliselt oli ju oodata, et Keskerakonna reiting nii kiiresti langema ei hakka, kui ta valitsuses on. See usalduskrediit oli tugev," kommenteeris Kivirähk TV3 "Seitsmestes uudistes". "See, et Reformierakond nii kiiresti sellest solvumisest välja tuli, oma juhtimise ümber korraldas ja võttis opositsioonis konstruktiivse positsiooni, see tõi neile ka edu.

Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul ei ole erakonna valitsusse tagasi pääsemine enam kaugel.