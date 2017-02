Lastele appi rutanud lumepargi töötaja Raiko Arak rääkis TV3 "Seitsmestele uudistele", et nägi, kuidas lapsed mäest alla sõitsid. "Puude varjust nägin, kus nad vette kukkusid. Haarasin telefoni ja jooksin alla," rääkis noormees, kelle sõnul lapsed ise muretsesid kõige rohkem sellepärast, et saavad kodus riielda. "Üks laps tahtis isegi veel jalanõule järele minna."

"Viljandi järv on omapärane järv, kus tereks talveks jäävad kohad, kus võib läbi kukkuda," rääkis vanemopratiivkorrapidaja Ivo Piir. Need on seotud järve suubuvate jõgede, ojade ja allikatega, ütles Piir. Need kohad võivad olla ka peaaegu keset järve.