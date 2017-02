Sel nädalal alustas Iraagis teenistust Eesti kaitseväe instruktorite meeskond, kes vahetab välja seni Iraagis teeninud kaitseväelased ning järgmise kuue kuu jooksul koolitab Iraagi julgeolekujõudude sõdureid.

Treeningmeeskonna ülema kapten Philipp Ainso sõnul on meeskonna ülesandeks väljaõppe läbi viimine koos Läti, Leedu, Taani, Ühendriikide ja Briti instruktoritega. Enne Iraaki suundumist läbis meeskond kuuenädalase ettevalmistuse Taanis. Eesti treeningmeeskond hakkab paiknema Iraagis Anbari provintsis, kuuludes Taani väljaõppekontingendi koosseisu.

Seni Iraagis teeninud meeskond on koolitanud ligi 250 Iraagi relvajõudude sõdurit, kelle seas on nii piirivalve- ja politseiüksuseid kui ka lahingüksusi, kelle otsene ülesanne on linnade ja asulate vabastamine Daeshi võitlejatest. Samuti koolitati õhuväe üksusi, kes valvavad Al Asadi baasi, kus ka Eesti kaitseväelased teenivad.

Senise treeningmeeskonna ülema kapten Rainer Samarokovi sõnul on Iraagi üksuste väljaõppe tase väga erinev, mis nõuab ka erinevat lähenemist. "Uute meeste koolitamine on lihtsam ja nendega oleme saavutanud parema tulemuse," ütles Samarokov, kelle sõnul viidi väljaõpet korraga läbi peamiselt jao suurustele üksustele.

Ameerika Ühendriikide juhitav Daeshi-vastane rahvusvaheline sõjaline operatsioon Inherent Resolve käivitati 15. juunil 2014. Operatsiooni eesmärk on Daeshi-vastase sõjalise võitluse pidamine ja toetamine eelkõige Iraagis ja Süürias, kuid operatsiooni juhtivad ning toetavad elemendid paiknevad ka Bahreinis, Küprosel, Egiptuses, Iisraelis, Jordaanias, Kuveidis, Liibanonis, Kataris, Türgis ja Saudi Araabias. Operatsiooni üheks olulisemaks ülesandeks on Iraagi julgeolekujõudude koolitamine.