Riigikogulane Martin Repinski esitas Pressinõukogule kaebuse Eesti Ekspressi vastu. Ta sõnas, et valis selle esimeseks sammuks oma õiguste kaitsel.

Repinski soovib hinnangut Eesti Ekspressi lugude kohta Pressinõukogult, kes tema arvates suudab kompetentselt kõiki asjaolusid hinnata ja analüüsida ajakirjaniku ning lehe tööd kõige paremini. Teisalt tundis ta vajadust nõukogu poole ka seetõttu pöörduda, et Eesti Ekspressi lood, mis kajastasid Konju talu ja Martin Repinskit, on esitatud Bonnieri preemiale.

„Leian, et enne olulist ajakirjanduspreemiat tuleks vaadata lugu ka selle pilguga, et kas seal esitatud väited olid õiged ja õiglased minu ning ettevõtte suhtes. Bonnieri preemia on niivõrd oluline, seetõttu peaksid väljapaistvad lood välja paistma ka õigete faktide ning kõrge ajakirjanduseetikaga,“ arvas Repinski.

Ta kordas ka oma varasemat mõtet, et oma õigusi kaitseb ta mitte eelkõige kui riigikogulane, vaid kui ettevõtja. „Minu elutöö ehk farmi tegevus on saanud ajalehe tegevuse tõttu kannatada ning seda lihtsalt aktsepteerida on mul väga raske. Usun, et aitan ka teisi ettevõtjaid ajakirjanike taolise käitumise eest,“ sõnas Repinski.