Legendaarne saatejuht Peeter Võsa (49) alustas Tallinna Televisiooni ekraanil uue müstikasaatega "Maagiline maailm". Saates otsitakse koos nõidade, ekstrasensitiivide ja televaatajatega vastuseid küsimustele, mida inimesed enda või maailma kohta teada tahavad.

"Maagilise maailma" esimeses saates otsiti koos maag Hannes Vanaküla, selgeltnägijate saatest tuntud Haldjapiiga ja ennustaja Edgariga vastuseid näiteks sellistele küsimustele: "Kas Kersti Kaljulaid on Eestile hea president?", "Mida hakkab korraldama Donald Trump?"

Peeter Võsa hakkab koos nõidadega vaatajate küsimustele vastuseid otsima. (Robin Roots)

Peeter Võsa sõnul on "Maagiline maailm" mõeldud selleks, et televaatajad saaksid teha seesugust saadet, nagu nad ise tahavad vaadata ning tema on moderaatoriks, kes hoiab saates kurssi ja suunab televaatajate küsimusi sensitiividele.

Saate idee tuli Võsalt, kes pakkus selle välja nüüdseks endisele Tallinna Televisiooni juhatajale Toomas Lepale. "Selle taga oli tegelikult suurem plaan, aga asjaolud muutusid ühel hommikul, nii et ma enam ei teadnud, kuidas edasi minna. Väikese rahunemise järel hakkas "Maagiline maailm" siiski tööle," sõnab Võsa.