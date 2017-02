"Muusikavideo tegemisel läks meil palju veini, mitu pudelit ikka. Seal on kaader, kus viskasime veini näkku. Tegime seda tükk aega," räägib näosaate viimane tšempion Kalle Sepp, kes avaldas muusikavideo.

Kalle Sepp esitles uut singlit "Luban, et homme" ja sellele tehtud muusikavideot kolmapäeva õhtul džässiklubis Philly Joe’s. "Loo sõnad on teinud Tatjana Aland, muusika Mikk Tammepõld. See lugu on väikese vimkaga – seal on natuke irooniat ja sarkasmi.

MUUSIKAVIDEO: Selle kaadri filmimiseks kulus kõvasti veini. (Kaader videost)

Et sõnadest korralikult aru saada, peab seda kuulama," lausub Kalle. Videos on natuke armastust ja veidi inimestevahelisi suhteid, samuti näeb bändi Loco Motiiv, kes Kallele loo juures appi tuli. "Seal on ka klišeed sees, väga tõsiselt ei tasu videot võtta."

Video režissöör on kolumblane Carlos Lesmes. "Ta õpib Balti filmi- ja meediakooli magistriõppes. Minu koorivenna pruut on meie video operaator ja tema leidis Carlose," seletab Sepp. Ta otsustas video teha lihtsalt seetõttu, et tuli hea mõte.