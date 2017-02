Ei ole Kylie Minogue’il armuõnne: vaid paar päeva pärast seda, kui ta oli teleintervjuus pulmaplaanidest rääkinud, viskas Austraalia superstaar oma noore peigmehe nende ühisest kodust välja. Kurjad keeled räägivad, et Kylie (48) kahtlustas Joshua Sasse’i (29) truudusetuses.

Alles hiljaaegu oli lauljanna teleintervjuus öelnud, et võtab abiellumisel oma peigmehe Joshua Sasse’i nime.

Ligi 20aastase vanusevahega paar kihlus aasta tagasi. Kylie romanss Briti näitlejaga oli tuline ja kiire: armastus lõi lõkkele 2015. aasta sügisel telesarja võtetel.

Kireva armueluga lauljanna oli veendunud, et nägus Joshua on viimaks mees, kes tema juurde pidama jääb. 12 aastat tagasi rinnavähi seljatanud staar rääkis koguni, et unistab pisiperest. Kuid Daily Maili andmeil sai kihlus päevapealt läbi, kui Kylie’l tekkis tõsine kahtlus oma peiu truuduses.