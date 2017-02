Baltic Queeni peakokk: kõige raskem on leida kokka, kes meeskonnale süüa teeb.

Tohutu reisilaeva Baltic Queen kõhus on justkui teine laev koos oma kapteniga – see on laevaköök ja selle kapten on 20 aastat merd sõitnud Rainer Kurikjan.

MITTE SEGI AJADA KAPTENIGA!: Baltic Queeni peakokk Rainer Kurikjan saab hakkama kõigega, ka pipraveskiga žongleerimisega. (Tiina Kõrtsini)

"Oi-oi, nii küll ei saa," lagistab Rainer Kurikjan selle võrdluse peale naeru. "Kaptenilt ei tohi tema au ära võtta. Mina olen ikkagi ainult kokk ja kapten on kapten."

Tallinki ühel suuremal reisilaeval tähendab see "ainult kokk" siiski väga palju. Tema alluvuses rügab ühes vahetuses iga päev tööd teha üle 30 ja suve tippajal üle 40 inimese, tema vastutada on kogu laeva söögikohtadele toiduainete tellimine ja roogade valmistamine.