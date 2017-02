Ulatusliku makseterminalide ja sularahaautomaatide katkestuse neljapäeva õhtul põhjustas andmebaasi rike kaardimaksete pankadevahelises ristkasutuse süsteemis, kinnitas pankade kaardikeskust haldav ettevõtte Nets Estonia.

Nets Estonia juhataja Raivo Tinn rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et olukord lahenes, kui andmebaasi restarditi, kirjutas ERRi uudisteportaal. "Tegelikult oleks pidanud olema automaatne ümberlülitus, aga see ei toimunud. Me uuendasime just oma andmebaase eelmise aasta oktoobris ja testisüsteemides testides see automaatne ümberlülitamine kõik toimis, nagu näha oli siis tegelikkuses, see ei toimunud ja nüüd me siis tootajaga proovime lahendada seda probleemi," rääkis Tinn.

Nii COOP-i kui ka Selveri esindajad nentisid, et eilne katkestus erilist kahju kauplusetkettidele kaasa ei toonud.