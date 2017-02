Tallinna südalinna Metropoli hotell on tulistamistega olnud seotud kahel korral: 2015. aasta augustis, kui hotelli parkimisplatsil tungiti kallale 35aastasele mehele, kes tegi seejärel kaks hoiatuslasku; ning nüüd neljapäeval, kui mees tulistas arvatava arveteklaarimise käigus teist meest jalga. Kas need sündmused on ümbruskonna inimesed ärevaks teinud ja kas hotelli külastajad on ikka väljaspool ohtu?

HOTELL Metropoli hotell on olnud seotud kahe tulistamisega. «See on meile ohtlik! Alles hiljuti oli siin mingi olukord, kui õhtul tuli politsei. Ja meil käivad tihti narkomaanid siin,» räägib riidepoe töötaja. Jörgen Norkroos (Jörgen Norkroos)

Õhtulehe reporter läks hotelli, et uurida, kas kasutusele võetakse lisaturvameetmeid. Vastuvõtutöötaja jutust selgus, et hotelli juhataja on puhkusel ja teda ei asenda keegi.

Lõpuks kutsuti vastuvõtujuht Getter Eisler. "Kuna uurimine käib, siis me intervjuud ei anna ja jutt lõppeb siin. Täiesti null-tolerants. Me ei anna mingisuguseid kommentaare," ütles Eisler.

Küsides, kuidas on hotelli külastajate turvalisusega, kinnitab Eisler, et kõik on hästi ja palub reporteril lahkuda. "Kas te lahkute vabatahtlikult või me peame kutsuma teile patrulli?"