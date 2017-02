"Minuga koos on laval neli tüdrukut ja üks poiss ning me moodustame ühe terviku. See pole bändilugu ja sain aru, et see vajab midagi teistsugust," räägib oma esitusest "Eesti laulu" poolfinaalis lauljatar Lenna Kuurmaa. Ka laulu sisu on varasemast erinev – see kannab keskkonnasõnumit.

"Üks Saksa laulukirjutaja lähenes mulle mõttega kirjutada Eurovisioni jaoks koos üks lugu. Käisin paar korda Berliinis, kirjutasime mitu laulu ja saatsime konkursile enda arvates parima," räägib Lenna. Lugu räägib tema sõnul sellest, kuidas inimkond on oma ressursse kasutanud mõtlematult, arvates, et kunagi ei muutu midagi.

"Nüüd on aga tulemus käes – loodus annab märku. Põhisõnum on see, et meil kõigil on ainult üks kodu." Kuigi lauljatar iga päev neil teemadel pingsalt pead ei vaeva, käib see mõte tema olemusega siiski kaasas. Eurovison on Lenna arvates hea koht sellise sõnumi levitamiseks.

Lenna ütleb, et ta ei teagi, mitmendat korda ta "Eesti laulul" võistlustulle läheb. "Ma pole kokku lugenud, see pole minu jaoks oluline." Kui ta kuulis, et lugu "Slingshot" on poolfinaali pääsenud, oli ta muidugi väga õnnelik. "See tähendab, et ju on midagi õigesti tehtud!"