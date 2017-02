Juut, hindu ja kohtunik sõidavad hilja õhtul autoga, kui äkki sureb kuskil maakohas autol mootor välja. Lähevad siis sellid öömaja otsima ning jõuavad üksildasse tallu. Kahjuks on seal vaid kaks vaba voodit ja üks neist on sunnitud ööbima laudas.

Rabi on nõus laudas ööbima. Mõne minuti pärast aga koputab ta uksele ja ütleb: "Minu usu vastu on magada ühes ruumis seaga."

Hindu läheb lauta ja on mõne minuti pärast tagasi: "Minu usu vastu on magada ühes ruumis lehmaga."

Lõpuks läheb kohtunik ise lauta. Mõne minuti pärast prahvatab uks lahti ja tuppa astuvad lehm, siga ja hobune...