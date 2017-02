Tutvudes Peterburiga ja vaadates ristlejat Aurora küsisid turistid:

"Aga mikspärast seisab selle kuulsa kahuri kõrval kogu aeg tunnimees?"

"See on selleks, et kellelgi ei tuleks pähe veel ühte pauku teha."

"Aga mis siis sellest oleks?"

"Ainult kord tehti sellest üksainus tühi lask, aga üle seitsmekümne aasta oli kogu riigis kohutav korralagedus..."