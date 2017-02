Kas suvel sündinud on tulisemad armatsejad kui talvised sünnipäevalapsed? Millisel kuul ilmale tulnud partneriga võiks sinul olla linade vahel kõige parem klapp? Ameerika astroloog Suzie Kerr Wright kinnitab, et sünnipäeval ja vooditemperamendil on kindel seos.

Jaanuar – uljas eksperimenteerija

Astroloog Suzie Kerr Wright väidab ajakirjas Cosmopolitan, et jaanuarikuus sündinud on voodis uljad ja eksperimenteerimishimulised. Kui neil on vaja partnerit, kes sadomasomängude ja muude krutskitega kaasa läheksid, tuleks pilk pöörata novembris sündinute poole – nemadki ei löö intiimelus risti ette ja kibelevad uusi elamusi hankima.

Veebruar – hajameelne seikleja