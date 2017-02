Vabariigi aastapäeva vastuvõtuni on jäänud 20 päeva. Ilmselt tegeleb enamik kutse saanuid juba aktiivselt sellega, mida pidulikule vastuvõtule selga panna. Aastate jooksul on olnud nii neid, kelle valik on jäänud enamikele arusaamatuks, kuid veelgi rohkem neid, kelle kleite ikka ja jälle meenutatakse ja eeskujuks seatakse.

24. veebruaril toimuv vabariigi presidendi vastuvõtt on Eestis vaieldamatult aasta kõige pidulikum sündmus ja ainukene päris tõeline punavaibaüritus, mis sellest, et vaip enamasti polegi punane.

Aastate jooksul on mälestustesse jäänud nii mõnigi kleit, millest võiks samamoodi teha näituse, nagu kleitidest, mida kannavad siniverelised galadel ja ballidel.

Kuna meil on jõudnud näitustele ainult esileedide kleidid, kuid mitte külaliste omad, siis koostasime esikümne kleitidest, mis on aja jooksul tõeliselt kiidusõnu pälvinud ja kõigis ainult vaimustust tekitanud.