Taas on müügil sinimustvalged saunarätikud, millel on kuldsed vapilõvid. Üksteist aastat tagasi pahandas selline kujundus riigikantseleid ja müük lõpetati. Seekord rätikud riiki ei häiri. Rätikute maaletooja Tekstiilikompanii OÜ esindaja Ivar Tuul räägib, et need on sedapuhku valmistatud Portugalis. "Tulles vastu klientide soovile, lasime läheneva vabariigi aastapäeva puhul toota Eesti värvides froteerätikuid, mis sobivad hästi ka kingituseks,“ selgitab ta. "Tegemist on praktilist väärtust omava ja piiratud koguses toodetud suveniirtootega, mida turustatakse vaid kindlate partnerite kaudu." Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed väidab, et kantselei seisukoht pole 2006. aastal tõstatatud sinimustvalge rätiku kujunduse asjus muutunud, kuid praegu on olukord teine. "Toonase rätiku kujundus oli äravahetamiseni sarnane Eesti lipu kujutisega ning seega pole selle kujundus kooskõlas Eesti lipu kasutamise korra ja hea tavaga," selgitab Uiboaed. Ta lisab, et Eesti lipp on sinise, musta ja valgega võrdselt jaotatud väli, mille laiuse ja pikkuse vahekord on 7:11.

Riigivapil on aga kuldsel kilbil kolm sinist sammuvat lõvi ja selle kasutamise õigus on vaid riigiasutustel. "Pildil on näha, et mustal froteerätikul on kolm kuldset lõvi ja lõvide kohal on sinimustvalges värvikombinatsioonis triip. Kolm kuldset lõvi mustal väljal ei ole Eesti riigivapp," kommenteerib Uiboaed rätiku fotot. Ta ütleb, et sinise, musta ja valge värvi kombinatsiooni kasutamise õigus on kõigil. Paraku oli tegelikult täpselt samasugune ka see rätik, mille kujundust riigikantselei 2006. aastal pahaks pani. Ainus erinevus paistab olevat selles, et ühel on vapilõvid vertikaalselt, teisel horisontaalselt.

Kui 2006. aastal poleemikat tekitanud saunalinu tegi Narva Kreenholm, siis nüüd samasuguseid rätikuid tellinud ettevõttes töötab mitu tolle õmblusvabriku töötajat. Rätikuid müüva Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik kaupa ei häbene. "See on kvaliteetne rätik, mis on sobiv kingitus nii meie riiki väisavatele väliskülalistele kui ka meile endile. Selle tootega on silmas peetud lähenevat Eesti vabariigi 100. aastapäeva. Rätik pole seadusega vastuolus," ütleb ta.