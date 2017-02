Komissar Maigret on leebe, kannab vestiga ülikonda, popsutab piipu ja käib võimaluse korral kodus lõunat söömas. Ent kui Briti telekanal ITV hakkas otsima Georges Simenoni kuulsa uurija kehastajat, pöörduti mehe poole, kes on tuntud näoväänutaja mr Beanina. Ootamatu valik. Teisalt: Rowan Atkinson on eraelus üsnagi Maigret’ moodi.

MORN MEES: Koomikuna kuulsust kogunud Rowan Atkinson komissar Maigret’ rollis oma nägu kummina ei väänuta. Vastupidi – kui mõrvauurija mõtleb, ei liigu tema näos ükski lihas. (Vida Press)

Esiti ütles "Mr Beani" staar Atkinson telekanali ITV pakkumisest ära. "Tänapäeva teledraamad on väga tagasihoidlikud ja naturalistlikud ning üldiselt pole mu tegelaskujud tagasihoidlikud," põhjendas näitleja The Guardianile.

"Või kui nad on olnud tagasihoidlikud, meeldib mulle sõnadest, lausetest ja väljenditest mõnu tunda." Maigret aga on kurikuulus napisõnalisuse poolest.

Ent produtsendid käisid peale. Nende seas oli krimikirjanik Georges Simenoni poeg John, kes jätkas Atkinsoni moosimist ka siis, kui too oli rollist ära öelnud. John Simenon nägi näitlejas kolme joont, mis on Maigret’le iseloomulikud.