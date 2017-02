Naaberriikide varastele on Eesti ebamugav koht

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo teenistuse vanem Toomas Jervson räägib, et antud juhtum on järjekordne näide heast koostööst naaberriikide, aga ka turvaettevõtete ja kindlustusfirmadega. Tallinnas ja Harjumaal on kallihinnaliste sõidukite vargused tema sõnutsi oluliselt vähenenud ja need on võrdlemisi harvaesinevad juhtumid. "Naaberriikidest pärit profivarastele on Eesti ebamugav koht, sest ka siseriiklik prefektuuridevaheline koostöö on tihe. Järjepideva töö tulemusena on naaberriikidest pärit varasteni jõudnud sõnum, et siia ei maksa tulla," lausub ta. "Kallimate ja uuemate sõidukite vargused on reeglina pea kõik seotud piiriülese tegevusega. Seetõttu on ka politsei 2017. aasta üks prioriteetidest jätkuvalt jõupingutused rahvusvahelises koostöös." Kuna menetlustoimingud veel käivad, on auto hetkel veel politsei käsutuses. Litmaneni enda käest eile kahjuks kommentaari saada ei õnnestunud.