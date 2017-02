Olen üsna laisk kokk ja kehv planeerija, aga kuna ma mõne kuu eest alles kolisin, siis pole tohutuid kuivainevarusid veel tekkinud. Küll aga on meil külmkapp reeglina alati toitu täis ja omaenese laiskuse tõttu kipub osa kraami ka riknema, sestap jõuab avamata pasteedikarp vahel prügikasti.

Elutempo on kiire ja mugavus on võtnud võimust. Selle asemel, et pärast pikale veninud tööpäeva kodus kokkama hakata, olen võtnud sooja toidu kaas restoranist või kaupluse kuumaletist.

Nii ongi mul juba kuid sügavkülmas seisnud kilo paneeritud kanafileed, pakk pelmeene, teine kalapulki ja muudki, mis saab küll kiiresti söömisvalmis, aga mis absoluutselt ei eruta. See puuduv maitseelamus ongi süüdi, et need on jäänud kuude kaupa kappi konutama.

Eksperiment algab optimistlikult. Külmkapist välja kaevatud kilone pakk paneeritud kanafileed üllatab mind meeldivalt – need tunduvad täitsa maitsvad olev. Alustangi esimesel katsepäeval nendega. Juurde vorbin tomatist, fetajuustust ja palsamiäädikast salati.