Eesti suurimaks rahnuks peetaval Letipea neemel paikneval Ehalkivil on ka rivaal – Toodrikivi, mis on Nõva kandis paari kilomeetri kaugusel meres. Tegelikult viimane ongi suurem, aga kuna ta näitab ennast vaid siis, kui vesi on madal, siis ei arvata seda maismaal olevate rändrahnude edetabelisse.

Jaani-Tooma suurkivi on maapealse osa mahult Eesti hiidrahnude seas 20. kohal, kõrguselt 3.-4. kohal. (Wikipedia)

Ehalkivi (Ehakivi, Linnukivi, Veljestekivi) asub Letipea rannas (ümbermõõt 49,6 m, kõrgus 7,6 m) (Wikipedia)

"Toodrikivi kõrgus on peaaegu 11 meetrit ja maht on 1100 kuupmeetrit," selgitab geoloog Kalle Suuroja. "Mahu järgi nad üldiselt ritta pannaksegi ja seetõttu on Ehalkivi tegelikult suuruselt teisel kohal, sest tema maht on 930 kuupmeetrit."

Mis vahe aga on rändrahnul ja tavalisel kivil? "Rändrahnud tõi meile jää, mis kunagi paarikümne tuhande aasta eest siit üle käis," räägib Suuroja. "Rändrahnud on kristalsest kivist, mis tavalisest paest oluliselt erineb."

Kabelikivi (Muuga kabelikivi) asub Muuga lahe ääres (ümbermõõt 58 m, kõrgus 6,4 m) (Wikipedia)

Suurt rändrahnu nimetatakse hoopis hiidrahnuks. "Hiidrahnu läbimõõt on 10 meetrit või ümbermõõt 25 meetrit," ütleb Suuroja. "Ja selliseid hiiglasi oli meil kümmekond aastat tagasi kokku loetud 111, aga viimase loenduse järgi on hiidrahne juba 128."