Ega sinu mees oma peenist juhuslikult Peetriks või arturiks ei kutsu? Mõni mees on sõber peenisele hüüdnime pannud. Mõni sunnib suisa oma kaasat seda voodis hullates kasutama... Miks? Naised ei pane ju oma intiimkehaosadele nimesid...

See kõik viib meid sinna, et mehed kalduvad enesehinnangut seostama mehelikkuse ja seksuaalsusega, selgitab olukorda portaal The Sun.

Naiste enesehinnang on seotud aga suhetega. Mehi tõmbab aga tugevus, staatus, võim ja tulemuslikkus.