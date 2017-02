Valus tragöödia: Siiri ja Andres Sõnajalg kaotasid poja

Sõnajalgade peret on tabanud ränk tragöödia – selle nädala alguses sai surma Siiri ja Andres Sõnajala vanim poeg, 32aastane Alari.

"Ma kaotasin poja! Ta… kukkus aknast alla… ja sai surma!" Siiri Sõnajala ahastavat häält on telefoniski valus kuulda.

Naine puhkeb nutma. Naist on tabanud kõige hirmsam asi, mis emaga saab juhtuda – kaotada laps.

"Ma tõesti ei suuda praegu rohkem rääkida!"

Küsimusele, kas tegemist võis olla kuriteoga, vastab ema eitavalt – see oli siiski õnnetu juhus. Alari kukkus alla oma Tallinna-kodu aknast viiendalt korruselt.

Alaril puudus kõrgusehirm

Natuke enam räägib hukkunud noormehe onu, Oleg Sõnajalg.

"See oli õnnetute asjaolude õnnetu kokkusattumine," märgib ta. "Meie pere mehed on kõrgustega harjunud – töö on selline. Alaril puudus täielikult kõrgusekartus. Ta on ju päevade, nädalate viisi rippunud kümnete-kümnete meetrite kõrgusel ja kõrgustega niivõrd harjunud. See talle saatuslikuks saigi. Sama juhtus ju ka Vormel 1 ässa Michael Schumacheriga – mees oli kiirustega sedavõrd harjunud, et ei tajunud ohtu ja riskis suusamäel liiga palju. Irooniline ja kurb muidugi, et see, mida inimene kõige rohkem armastab, saab talle niiviisi saatuslikus."

Viimastel aastatel oli Alari sukeldunud energiaettevõtlusse. Tal oli oma firma Enercom OÜ ning koos oma venna Otiga kuulus isa Andrese ettevõtte Audru Tuulepark juhatusse.

Teistkordne kaotus

Siirile ja Andresele ei ole see paraku esimene kord poega leinata. Nende poeg Jordan suri ühepäevasena. Siiri on seda tragöödiat kommenteerides kunagi öelnud, et tookord jäi ta leina kinni, kuid lootis, et beebina lahkunud poeg saab kord lapselapsena tagasi tulla.

Kahjuks ei ole Siiri ja Andres veel vanavanemaiks saanud. Nende noorim poeg, 31-aastane Ott, tegeleb energiaettevõtlusega ning lastest vanim, tütar 33-aastane Ebbe-Liisa, on suur hobustefänn – ta on tulnud ratsutamises Eesti meistriks, on praegu ratsutamistreener ning ühtlasi ka koos isa Andrese ettevõtte Solarwind OÜ juhatuse liige.

Alari Sõnajalg saadetakse viimasele teekonnale järgmisel laupäeval.

"Jäägu ta meie kõigi mällu sellisena, nagu ta meie juurest lahkus – heatahtliku, rõõmsameelse ja tegusa inimesena," sõnab noormehe onu Oleg.

Õhtuleht tunneb Alari perekonnale ja lähedastele südamest kaasa.