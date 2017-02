"Mul oli koostöös ühe saksa laulukirjutajaga plaan "Eesti laulul" osaleda – tema lähenes mulle mõttega kirjutada Eurovisioni jaoks koos üks lugu. Käisin paar korda Berliinis, kirjutasime mitu laulu ja saatsime enda arvates parima konkursile,“ räägib lauljatar Lenna Kuurmaa, kes tänavu taas "Eesti laulul“ võistleb. Sedapuhku varasematest erineva looga.

Lenna ütleb, et ta ei teagi, mitmendat korda ta "Eesti laulul“ võistlustulle läheb. "Ma pole kokku lugenud, see pole minu jaoks oluline.“ Kui ta kuulis, et lugu "Slingshot“ poolfinaali pääsenud, oli ta muidugi väga õnnelik. "See tähendab, et ju midagi on õigesti tehtud.“ Eestis oleme harjunud Lennat ikka emakeeles laulmas kuulma. Varasemalt on ta "Eesti laulul“ võistelnud eestikeelsete lugudega, tänavune on aga ingliskeelne. "Mingit väga suurt muutust pole, sest ma teen ka ansambel Lenna kõrvalt projekte, kus ei laula eesti keeles, seega päris nii pole, et ma poleks aastaid inglise keeles laulnud,“ sõnab ta. "Aga loo tunnetus on küll teistsugune kui varem, sest loo stiil pole üldse selline, nagu me teeme ansambel Lennaga.“ Kuurmaa sõnul on "Slingshotil“ hoopis teistsugune tunnetus ja kontseptsioon. "See on midagi teistsugust, väga kihvt vaheldus.“

Lisaks Lennale on loo tegemise juures autoritena kaasa löönud Nicolas Rebscher ja Michelle Leonard. Muide, Michellega töötas Lenna aastaid tagasi, kui tehti ansambli Vanilla Ninja viimast albumit. Kas see tähendab, et „Slingshot“ on justkui juurte juurde tagasi minek? "Juured on ikka pigem see, mida ma Eestis ansambliga Lenna teen. Küll aga on see tagasiminek rahvusvahelisema publiku poole,“ ütleb ta. Lenna on kord juba Eurovisionil käinud – aastal 2009 esindas ta Vanilla Ninja koosseisus Šveitsi. "Meenutan seda väga hästi ja positiivselt. Meil läks ju väga hästi, saime 8.koha. See oli meie jaoks üsna eufooriline tunne, peaaegu nagu võit,“ meenutab laulja. „Kuna Šveits oli aastaid olnud viimane, siis lootsime, et me päris viimaseks ei jää. Esikümnesse pääsemine oli väga hea tulemus.“