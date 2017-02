Kui saad orgasmi - kas tunned, et ajab iiveldama? Või hakkab su pea hoopis ringi käima? Äkki hakkab su pea hoopis valutama, kui oled saamas orgasmi?

Orgasm on sisuliselt lihtsalt vere vabanemine, mis pumbatakse raevukalt sinu suguelundite suunas siis, kui eurutud - ja tagasi süsteemi, vahendab The Sun.

Nagu järsk tõusmine või panna su pea ringi käima - nii võib teha ka orgasm.

Teadlased väidavad, et tõenäoliselt juhtub see siis, kui tegu on kiire ja äkilise seksiga, sest vererõhk teeb oma töö.

Kui erutusel lasta tekkida aeglaselt, siis peaks probleem olema lahendatud.

Kui see juhtub siiski pidevalt või regulaarselt orgasmi saades, siis peaks pöörduma arsti poole.