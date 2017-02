Twitteris otsustas üks teismeline rassistlike ütlustega Katie Price’i puudega poega sõimata ning sai selle eest koheselt ka karistada. Politsei võttis teismelise vahi alla.

Raportist selgus, et tegu oli 19-aastasega, kes võeti vahi alla pärast Price’i poja Harvey Twitteris ahistamist. Harvey on autist, ta on osaliselt pime ja Prader-Willi sündroomiga.

Noormees, kes on pärit Inglismaalt, Sussexist, võeti vahi alla, kahtlustatavana rassistlikke ja religiooni halvustavate ütluste pärast. Politsei uurib solvavaid sotsiaalmeediapostitusi, mis ahistasid Katie Price’i poega.

Tegu ei ole esimese korraga, kui Price’i poega sotsiaalmeedias rünnatakse. Hiljuti vabandas Price’i ees 30-aastane mees, kes saatis talle Harvey kohta käivaid ahistavaid twiite, muuhulgas öeldes, et ta loodab, et "Harvey lämbub maiustusi süües". Hiljem mees kustutas oma konto ning vabandas oma "läbimõtlemata ja lapsikute kommentaaride" pärast.

Varasemalt sel kuul Price väitis telesaates, et poja ajukahjustuses on süüdi riiklik tervishoiusüsteem. "Haigla tunnistas, et see oli nende süü. Nad tegi MRI skaneeringu ning ei näinud viga ta ajuripatsis, jättes talle andmata vajalikud ravimid. See põhjustas talle väikse ajukahjustuse. Haiglat ei saa kohtusse kaevata, kuna me vajame seda tema elupäevade lõpuni. Seega me lihtsalt lepime olukorraga," rääkis Price.