President Kersti Kaljulaidile iga kuu eelmisest töökohast laekuv 12 000 euro suurune töötasu paneb küsima, kas riigipea on oma otsustes päris sõltumatu, ent teisalt teame, et vaid presidendi palgast elav ja igat võimalikku kulu maksumaksja kaela veeretav riigipea pole sugugi parem. Küll on sobiv aeg aruteluks, milline oleks õiglane presidendi palk, mis võtaks ära kiusatuse nii ärmatamiseks kui ka ahvatluse võõrsilt pärit lisatasu vastuvõtmiseks. Et ainuüksi arutelu on kellelegi kahjulik, võib aga aimata presidendi kantselei tõrksusest avalikustada riigipeade tegelikud tulud-kulud.

Edgar Savisaare vormistamine mõnetuhande eurose palgaga Keskerakonna ajaloonõunikuks näib esmapilgul kasulik eelkõige Savisaarele: palk on hea ja töö tubane. On ju raske uskuda, et erakond, kus on teisigi ajaloolasi, ei suudaks ilma Savisaare nõuta leida vastust näiteks küsimusele, kas Päts vajab monumenti või mitte. Ent Savisaare väärtus ei seisne mitte ainult selles, et ta teab erakonna ja Eestigi ajalugu, vaid mäletab ka kõigi partei praeguste liidrite minevikku.

Rong see läbib Eestimaad

Rail Balticu kokkulepe, mis sai kolme Balti riigi peaministri allkirjad, tähendab, et kiirrongi ehitamine on kindel. Kuid siiani pole teada, kuidas täpsemalt hakkab kulgema raudtee trass. Muretsema ei peaks ainult need, kel rong ähvardab tulevikus läbida magamistuba või tagahoovi, vaid me kõik: on ju siiani vastamata ka küsimused veetavate kaupade ja reisijate hulgast, tasuvusest ja lõpp-peatusestki.

Sisekaitse piiri äärde?