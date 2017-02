Uue administratsiooni mõjust keskkonnale peab rohkem rääkima. See koosneb eranditult kliimamuutuste eitajatest. Scott Pruitt, kes määrati keskkonnakaitseagentuuri juhtima, on varem agentuuri vastu võidelnud, sealhulgas võitluse kohtusse viinud. Alkohoolik, kes avab baari.

Päästke need, kes on veel sündimata

Teine aspekt, millest meil väga vähe räägitakse, on üks põhjus, miks miljonid ameeriklased Trumpi poolt hääletasid. Jah, kõneldakse vaesusest ja töötusest, töölisklassi ülekeenud pahameelest oma riigi viletsa administratsiooni vastu. Kuid ignoreeritakse paljude ameeriklaste jaoks tohutu tähtsusega teemat – õigust raseduse katkestamisele.

Paljud, kes pole ookeanitaguse kultuuriga palju kokku puutunud, ei teagi, kui suurt osa mängivad kirik ja jumala tahe (mis enamasti muidugi kattub uskuja enda tahtega) sel hetkel, kui kodanik astub valimisboksi. Ning milline debatt on sealses ühiskonnas naise õigus oma kehale versus loote õigus elule. Miljonid ameeriklased usuvad siiralt, et inimelu algab viljastamise hetkest ning sellest hetkest peale on munarakul nende silmis juba ka inimõigused. Ja nad hääletavad, et neid eeldatavaid uusi ilmakodanikke päästa.

Eesti naised ja pered on liiga harjunud käima günekoloogi juures, ilma et naistenõuandla või -kliiniku muruplatsil satuksid nad siltidega varustatud vihaste masside verbaalse ahistamise ohvriks. Võib küll olla mingi marginaalne seltskond, kes väga tahaks, et reproduktiivküsimusest saaks poliitiline teema, aga üldiselt on meile sisse harjunud mõtteviis, et inimese valik on tema enda mure. Eesti poliitikutesse usun nii palju, et neil oleks piinlik (taas, võib olla marginaalne hulk neid, kes teisiti mõtleb) sellist teemat valimispropaganda masinasse visata.

Suurriigi kodaniku mõtlemine

Ameerika on geograafiliselt suhteliselt eraldatud suurriik. Eestlane seevastu näeb oma riiki killukesena ümbritsevast suurest maailmast. Nii võõras, kui see meile ka ei tundu, on mõnele ameeriklasele mure veel sündimata beebide pärast oma riigis suurem kui miljardite juba elavate hingede suhtes meie planeedil. See religioonist tulenev mõtlemine on väga mõjuvõimas ja suur osa nende kultuurist, mida meie välisanalüütikud ja meedia peavad hakkama mõistma.