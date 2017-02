On ju teada, et Ameerikas on tõesti mõned üksikud korralikud inimesed, aga need ei kuulu kindlasti presidentide, nende valijate, ajakirjanike, ettevõtjate, korruptantide, klounide, pervertide, idiootide, pedofiilide, sõjaõhutajate ega valerahategijate hulka. Nimetage üks lahe Ameerika president? Sellist ei ole. Ja nüüd siis üllatuda, et ameeriklased ja nende presidendid on sellised, nagu nad ikka on olnud? Selline üllatus räägib vaimsest mahajäämusest, nagu ka sügavast harimatusest.

Kui keegi on julgenud viimasel ajal raadiot kuulata või telekat vaadata, siis on ta ilmselt märganud hüsteerilisi seltsimehi, kes on mingil põhjusel vastsest Ameerika presidendist miski deemoni teinud, talle saba taha mõelnud ja uluvad hambaid kiristades mikrofoni poole. Jutu mõttest ei ole üldjuhul võimalik aru saada.

Aga see haige vingumine meedias ei lõpe, seega tuleb nähtusesse süveneda. Parim asi, mida olen seoses Trumpi isikukultusega kuulud, on see, et mingi armetu olend pani ennast protesti märgiks põlema. Teda ei seganud Ameerika imperialism, kõrbesõjad, kultuuriimperialism, globaalne röövmajandus ja ameeriklaste vaesumine ega moraalne ja intellektuaalne laostumine. See kõik oli ja on OK, aga kui selle p*sahunniku otsa heisatakse kodanik Trump, siis tuleb ennast põlema panna. Põle heledasti, idioot!

Pole muidugi kindel, kas keegi ennast üldse põlema pani, meedia valetab kogu aeg. Kui ta väidab, et see tolgusest Obama on lahe, siis on see vale ja kui meedia väidab, et Trump on midagi jubedat, siis on seegi vale. Kõik, mis meedia jahub, on valed ja propaganda, küsimus on ainult selles, miks valetatakse ja kellele see on kasulik.

Miks luisatakse? Sellele küsimusele on väga lihtne vastata. Kõvematele tegijatele makstakse valetamise eest, suvalised trossid aga joonduvad staarvaletajate järgi ja neile pole vaja isegi maksta. Osta tipud ära ja meedia hakkab näost mäda välja ajama. Nii see käib ja selles pole kõige vähimatki kahtlust. Miks valetatakse, on selge, globaalsed valerahategijad jagavad oma saaki meediastaaridega – lihtne Eesti töllajakirjanik tahab ka ennast tähtsaks teha ja kordab valesid tasuta nagu papagoi. Seda haiget plära kuulda on inimväärikust alandav.

Kellele on see kasulik? Kriminaalidele, valerahategijatele, korruptantidele, lojustele, neile, kellel on raha meedia, poliitika ja majandus valerahaga üles osta. Valede ees ja taga on kas kriminaalid või lollpead, kaugemal suuremad kriminaalid, lähemal lollpead ja madalalt tasustatud korruptandid. Meeldivaid inimesi nende hulgas pole ja Trumpist on nad kõik vastikumad.

Ei ole ühtki põhjust, miks ma peaks usaldama, kuulama või mingitki tähelepanu pöörama ajakirjanik Jooritsale või mõnele muule sellisele. Mida ta on teinud, et ma peaksin teda kuulama? Millised on tema saavutused? Millised on tema teened? Milles on ta ekspert? Lihtsalt üks inimene, üks paljudest. Kõik. Elu on liiga lühike ja väärtuslik, et tegelda ajakirjanduse haigete sajoobidega. Iga tund, mille te veedate teleka ees, raadiot kuulates või lehest valesid lugedes, lühendab teie elu. Sel ajal kui te tarbite meediat, olete te surnud. Teie aju on surnud. Teie südametunnistus on surnud. Teie hing on välja lülitatud. Nii on lood teiega ja teie meediaga. Trump ei puutugi eriti asjasse, mulle on see Trump savi. Tõestagu ennast, tehku midagi inimkonna heaks, siis ehk loen tema kohta raamatu, praegu pole põhjust. Ei kirjutada ega lugeda.

Kes on Trump Amundseni kõrval, kes on Joorits Amundseni kõrval ja see Amundsen ise on suht suvaline tüüp – esimene, kes pähe kargas. Rikkureid tuleb muidugi kottida, kõik kuri tuleb hüperrikastest, kellel on piisavalt pappi, et ühiskonna juhtoinad üles osta – see on fakt. Aga Trump pole selle kategooria mängija, kaugel sellest.

Trumpi põrguväravad on Eestis

Kui Trump on kurat, siis tema sõjaväebaasid Eestis on põrguväravad. Ja baaside leping on hingemüügi leping, allakirjutanud Lucifer ja vastutavad isikud Eesti riigi poolt. Kui Trump on paha, siis on ka hollivuudi tooted roojased, kokakoola, burks, teksad ja räppmuusika muidugi ka. Trump tähendab nii kantrit kui Arvo Pärti – tehke sellest oma järeldused. Trump tähendab demokraatiat, sõnavabadust ja demokraatia eksporti napalmi kujul.

Ma ei tea, võib-olla on salajases baaside lepingus on tõesti kirjas, et Eestis olevad kurjuse jõud ei tohi alluda Trumpi ega tema lähikondlaste korraldustele. Kui nii, siis näen siin iseseisvat riiki ja mingit loogikat. Fakt on aga see, et siin pole ei iseseisvust ega loogikat. Aga seni, kuni salalepingut ja tema salaprotokolle pole avalikustatud, julgen ma väita, et tegu on trumpismi ja trumpistide vandenõuga kohalike globalistide ja kabalistide vastu.