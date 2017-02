Eile otsustas USA rahandusministeerium mõnevõrra vähendada Venemaale kehtestatud sanktsioone, andes loa mõnedele äritehingutele Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistusega (FSB).

USA Today vahendab, et mõned Venemaa ametnikud rõõmustavad, sest näevad otsuses hea tahte märki kahe riigi vahelist koostööd edendada. Paljud kongressi liikmed näevad aga ohtlikku katset Venemaale heameelt teha. Muudatus puudutab põhiliselt infotehnoloogiatoodete müüki Venemaale.

Valge Maja pressisekretär Sean Spicer ütleb, et muudatused ei tähenda mingit seisukohamuutust välispoliitikas. Tema sõnul on vaid tegemist täiesti tavalise asjade käiguga, mis tuleneb osade piirangute ootamatutest tagajärgedest. Mõned Ameerika firmad väljendasid sanktsioonide kehtestamise järel muret, kuidas piirangud võivad mõjutada nende toodete müüki.

Demokraadist esindajatekoja liige Eric Swalwell süüdistab uut administratsiooni ning väidab, et see "premeerib" FSB-d valimistesse sekkumise eest. Demokraat Joaquin Castro ütleb omalt poolt: "Lubada USA firmadel teha äri FSB-ga on Venemaa premeerimine halva käitumise eest ja julgustab Putinit ka tulevikus selliseid trikke tegema."

President Obama karmistas sanktsioone 2016. aasta detsembris, kui Ühendriigid süüdistasid Venemaa julgeolekuorganeid USA presidendivalimistesse sekkumises. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on väidetavalt öelnud, et Ühendriigid ei kehtesta kunagi sanktsioone, mis USA-le endale äriliselt kahjulikud on.