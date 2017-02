Serbiast pärit Senada Nurkic julgeb oma tegudest ja valikutest julgelt rääkida, sest ei karda, et keegi teda prostitutsiooni tõttu arreteerima tuleks, kuigi see on riigis keelatud, kirjutab The Sun.

Reality-staar šokeeris oma fänne paljastusega, et töötab vabal ajal prostituudina, kuid naine rõhutas, et seksib ainult kenade meestega.

A photo posted by Senada nurkic (@macadiskrecija1) on Feb 1, 2017 at 3:41am PST

Senada kinnitab, et ta ei häbene oma kena keha müüa. Lisaks sellele on ta esinenud ka laulja ja modellina.

Samuti teab näitsiku pere, et neiu oma keha parseldab - ja see on täiesti okei!

"Prostitutsioon on töö nagu iga teine. Ma ei näe, et selles midagi valesti oleks," räägib esinejanimega Maca Diskrecija ( nimi viitab tõlkes häbemele).

Ta selgitab, kuidas ta ema tema valikuid toetab.

"Ma pean müüma oma keha, et jääda ellu ja aidata peret rahaliselt. Kas selles on midagi halba," põhjendab ta.

"Ma ei karda vanglat," räägib naine ja täpsustab: "Need, kes tahavad mind luku taha panna - need ongi kliendid, kes aitavad mul tegelikult arveid maksta ja raha teenida."

Maca tunnistab, et on klientide osas väga valiv, mistõttu saavad tema oskusi ja võlusid nautida vaid kenad mehed. Või siis need, kes väga hästi maksavad...

"Põhiliselt olen harjunud ärimeestega. Nende naised ei ole kodus ja ma käin nende pidudel, seksin korterites. Mõnikord nad tulevad ka minu juurde," kiidab Maca ehk Senada oma klientide kenadust.

Lisaks rahale saab näitsik ka kalleid kinke - lõhnaõlid ja seksikat pesu.

Väidetavalt küsib ta seksi eest 500 eurot - kui tegu ühe mehega.

Kui keegi soovib grupiseksi, siis tuleb kulutada Maca peale juba 1000 eurot.