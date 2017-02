WABA särkide kollektsiooni kuuluvad Muhu polosärk (Indrek Kaing), Marko Mäetamme Eesti Vabariigi 97. aastapäeva disain ja Mulk polosärk (Mait Malmsten).

MULK

Must polosärk on inspireeritud Mulgi kuuest. Varruka äärtes ja särgi alumises servas on lisakangast punane riba. Rinnal keskel kaaruspaela motiiv tikandina. Üks nööp on punane ning üks must nööp punase niidiga.

Mait Malmsten: "Teeme selle märgi all särke harva ja ainult neil teemadel, mis meid endid kõnetavad. Mulgi särgi sünd on meie kolmandaks teemaks naturaalne jätk. Kui Indreku Muhu särk on kirev, siis minu kujundatud, Mulgi kuuest inspireeritud särk on rahulik ja šikk, mida julgeb ka tagasihoidlikum inimene selga panna.”

MARKO MÄETAMM – EESTI 97

Marko Mäetamm: “Istusin siis oma köögis laua taga ja lihtsalt hakkasin otsast tegema. Meenus, et kogu selle “EESTI VABARIIK 97″ ürituse kontsept oli Mutionu pidu ja lähtuda tuli tõsiasjast, et Eesti ei ole just kõige tolerantsem koht maamunal. Ehk et kõik, mis natukenegi heast nii-öelda Harju keskmisest hälbib, on tegelikult üks kahtlane kraam. Järelikult – tuleb teha kahtlasi tegelasi. Niisuguseid, keda iga päev kindlasti ei kohta ja lisaks veel omavahel paaris nii, nagu mitte mingil juhul olla ei tohiks. Näiteks karu ja jahimees. Või siis kass ja hiir. Täna neid särke vaadates näeme neil seal peegelduvat tõde nii, nagu me seda ise näha soovime.”

MUHU

Meeste lõikes klassikaline polosärk on kokku õmmeldud kolmest erinevast kangast. Keha osa on oranž trükitud kangas Muhu kootud vestilt võetud mustriga. Varrukad ja krae on valged. Keha osa on lõigatud nii, et see jätaks mulje nagu valgel särgil oleks peal Muhu vest. Näilise vesti rõhutamiseks on kolmandast kangast, pruunist, õmmeldud lisaserva nii varrukate juurde, kui särgi alla serva.

Särgi autoriks on Indrek Kaing, kes aastal 2009 tuli turule rahvusmustritega tennistega ning kandis avalikkuse ees nii-öelda vormina valgel särgil Muhu vesti. Kuna originaalvest suvekuumuses on ebamugav, siis sündiski idee lahendada see probleem puuvillase polosärgina.

Kõikide särkide hinnaks on 36 eurot.

