Hiljuti rabas kõiki südantmurdev uudis selle kohta, et armastatud laulja Michael Bublé kolmeaastasel pojal Noah'l diagnoositi neeruvähk. Poiss näitab aga paranemismärke ning Noah' tädi sõnul on perekond väga õnnelik!

Bublé naiseõde Daniela Lopilato andis kommentaari: "Jah, Noah on paranemas ja me oleme selle üle väga õnnelikud. Tema vanemad räägivad sellest lähemalt, kui nad seda soovivad," sõnas ta.

Feliz cumple Noah !!! Qué rápido estás creciendo! Gracias por llegar a nuestra vida y llenarla de razones para seguir adelante siempre! #3años #weloveyou #familyfirst @michaelbuble A photo posted by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) on Aug 27, 2016 at 7:24am PDT

Ringlemas on informatsioon, mille kohta ei ole veel ametlikku kinnitust, nimelt olevat Lopilato öelnud lausa: "Vähk on läinud."

Michael Bublé poeg Noah sai eelmise aasta novembris vähidiagnoosi. Bublé perekonnale oli see põrmustav hoop.

"Me oleme alati palju rääkinud perekonna tähtsusest ja sellest, kui suurt armastust me oma laste vastu tunneme. Luisana (Bublé naine – toim.) ja mina kavatseme pühendada kogu oma aja ja tähelepanu sellele, et aidata Noah'l paraneda. Selle raske aja jooksul me palume, et te palvetaksite ta eest ning austaksite meie privaatsust. Meil on pikk tee ees ning ma loodan, et perekonna, sõprade ja fännide toel ning usus jumalasse suudame selle lahingu võita," rääkis Bublé.