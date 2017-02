Muude riigi ülesannete seas võiks kohalikele omavalitsustele tulevikus üle anda ka praeguste riigigümnaasiumide pidamise, usub riigihaldusminister Mihhail Korb.

Kui senine suund on olnud, et gümnaasiumihariduse korraldaja peaks olema kindlasti riik, siis uue koalitsiooni tulekuga on hakatud seda mõtet ümber vaatama, vahendas ERRi uudisportaal.

See ei tähenda tema sõnul, et tänast riigigümnaasiumite programmi hakataks tagasi pöörama. Gümnaasiumivõrku on vaja endiselt korrastada, ning sestap viiakse reform ka lõpuni. Seejärel võib aga riik oma rolli muuta.