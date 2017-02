Britid hindasid Tallinna populaarse puitasumi üheksanda koha vääriliseks.

Tallinna Kalamaja asum on siinmail teada ja tuntud "noorte ja poppide” elukoht. Piirkonda kerkivad uued kohvikud, restoranid ja baarid, kus suhtlemas-pidutsemas käiakse. Puitasumi Tallinna maja tüüpi arhitektuuriga elamute hinnad on klassikalisele vaesele kunstnikule juba üsna krõbedaks tõusnud. Kalamaja hakkab kuulsaks saama ka mujal maailmas.

Suurbritannia veebileht TravelSupermarket, mis tegeleb hinnavõrdlustega, palus oma lugejatel hinnata erinevaid hipsterite rajoone kodumaal ja Euroopas. Hinde sai 10-palli skaalal anda kolmes erinevas kategoorias: kas piirkonnas on hipsterkultuurile olulisi kohti, kui palju tõmbab see ligi loomeinimesi ja kui soodne on asumi külastamine turistile, kes sinnakanti rändama satub.

Esikoha võitis 28 punktiga võimalikust 30st Berliini asum Kreuzberg, mis on tuntud kui subkultuuridele avatud ja mitmekesise elanikkonnaga paik. Teise koha sai Miera tänav Riias. Kalamaja punktiskooriks jäi 24. Hinde tõmbas alla just viimane, soodsa hinna kategooria, mis sai neli punkti. Teistes hinnati Kalamaja maksimumpunktidega.